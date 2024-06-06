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Шольц о словах Путина: позор
06.06.2024 21:17 Алина Груднева

Шольц о словах Путина: позор

Канцлер Германии Олаф Шольц считает позорной похвалу в адрес партии "Альтернатива для Германии" со стороны Владимира Путина.

По данным информационного агентства DPA, такое заявление он сделал в Бундестаге 6 июня.

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Накануне Путин объявил, что собирается сотрудничать со всеми, кто хочет пойти на аналогичный шаг с Россией, в том числе, с немецкой "АдГ", в действиях которой тот не видит "признаком неонацизма".

"Мы не видим ничего, что вызвало бы у нас беспокойство", – сказал Путин в Санкт-Петербурге.

Шольц возмутился подобной похвалой в адрес правопопулистской немецкой партии.

"Позорно, что вы получили такую похвалу от российского президента. Вы упорно работали над этим, и граждане будут знать, что с этим делать", - сказал он.

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