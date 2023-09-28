



Шольц не захотел целовать главу МВД на предвыборном митинге. Видео

Канцлер ФРГ Олаф Шольц посетил предвыборный митинг, чтобы поддержать однопартийцев в федеральной земле Гессен.



В мероприятии принимала участие министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, которая также является главой отделения СДПГ в Гессене, где скоро пройдут местные выборы.



Шольц выступил на митинге, призвав голосовать за социал-демократов и пообещав ужесточить миграционную политику.



Затем на сцену поднялась Фезер. Она подошла к Шольцу и попыталась по-дружески приобнять и поцеловать его. В ответ канцлер резко отвернулся, из-за чего политики неловко соприкоснулись щеками, пишет BILD. Отмечается, что гостями митинга были преимущественно пенсионеры - сторонники СДПГ.







