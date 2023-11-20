



Шольц готов к новым переговорам с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что он готов к новым переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Однако это будет иметь смысл только в том случае, если Путин будет готов действовать. "Мы не должны прекращать оказывать давление", - сказал Шольц.



Шольц призвал кремлевского лидера сделать первый шаг к возможному мирному урегулированию в Украине. "Он должен вывести войска", - заявил политик в Нутетале (Бранденбург). Однако в настоящее время нет никаких признаков того, что это произойдет, пояснил он, отвечая на вопрос о возможности мирных переговоров. "Путин не должен добиться успеха в своей цели - использовать силу для аннексии части соседней страны".



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Последний раз Шольц и Путин разговаривали по телефону 2 декабря прошлого года. Канцлер неоднократно заявлял, что он принципиально готов к дальнейшим переговорам, но при этом необходимо, чтобы со стороны Путина были заметные подвижки.



Также Шольц в очередной раз заверил Украину в том, что помощь в обороне от российского вторжения будет оказываться столько, сколько потребуется.

