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Шольц готов к новым переговорам с Путиным
20.11.2023 04:33 MIGnews.com

Шольц готов к новым переговорам с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что он готов к новым переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Однако это будет иметь смысл только в том случае, если Путин будет готов действовать. "Мы не должны прекращать оказывать давление", - сказал Шольц.

Шольц призвал кремлевского лидера сделать первый шаг к возможному мирному урегулированию в Украине. "Он должен вывести войска", - заявил политик в Нутетале (Бранденбург). Однако в настоящее время нет никаких признаков того, что это произойдет, пояснил он, отвечая на вопрос о возможности мирных переговоров. "Путин не должен добиться успеха в своей цели - использовать силу для аннексии части соседней страны".

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Последний раз Шольц и Путин разговаривали по телефону 2 декабря прошлого года. Канцлер неоднократно заявлял, что он принципиально готов к дальнейшим переговорам, но при этом необходимо, чтобы со стороны Путина были заметные подвижки.

Также Шольц в очередной раз заверил Украину в том, что помощь в обороне от российского вторжения будет оказываться столько, сколько потребуется.
 

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