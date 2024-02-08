



Шольц: Европа и США пошлют диктатору Путину очень четкий сигнал

Канцлер Германии Олаф Шольц в начале своей поездки в Вашингтон призвал союзников в Европе и США оказать большую поддержку Украине.



"Сейчас настал момент, когда мы должны сделать то, что сейчас необходимо, а именно совместно предоставить Украине возможность защитить себя и в то же время послать очень четкий сигнал российскому диктатору Владимиру Путину", - заявил он, сообщает RND.



Он подчеркнул, что сигнал Путину заключается в том, что Европа будет поддерживать Украину достаточно долго.



"Сигнал заключается в том, что он не может рассчитывать на то, что наша поддержка ослабнет, но она будет длиться достаточно долго и будет достаточно большой. Это послание должно быть передано вместе в ближайшие дни и недели", - добавил Шольц.



Он добавил, что Украина действительно защищает себя всем, что у нее есть. Для того чтобы Киев, заявил Шольц, мог продолжать это делать, ему необходима поддержка.



"И того, что было обещано до сих пор в Европе, и того, что также было обещано в резолюциях Конгресса США, все еще недостаточно. Поэтому мы должны найти способ сделать больше вместе", - заявил канцлер.



Он добавил, что Германия "внесла очень большой вклад". "Но этого будет недостаточно, если не будет достаточной поддержки повсюду", - подчеркнул политик.



Отметим, что Германия является одним из основных союзников Украины после начала полномасштабного вторжения россиян.