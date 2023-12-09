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Шольц: эта война не закончится в ближайшее время
09.12.2023 16:28 Алина Груднева

Шольц: эта война не закончится в ближайшее время

Германия будет поддерживать Украину, пока продолжается война против России.

Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц,  в интервью NTV.

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"Эта война, вероятно, не закончится в ближайшее время. Поэтому важно, чтобы мы могли делать то, что необходимо в течение длительного времени, а именно продолжать поддерживать Украину в ее оборонительной кампании", - отметил он.

По словам Шольца, Россия аннулировала все соглашения о мире и безопасности в Европе, когда вторглась в Украину.

"Германия даже должна быть готова сделать еще больше, если другие ослабнут", - сказал канцлер, очевидно, намекая на неясную политическую ситуацию в США в преддверии президентских выборов в следующем году.

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