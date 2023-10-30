



Шойгу заявил о готовности Москвы к "переговорам по Украине"

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва готова к переговорам о "постконфликтном урегулировании кризиса в Украине". Об этом Шойгу сказал во время выступления на Пекинском оборонном форуме в понедельник, 30 октября.



По словам министра обороны, Москва готова к переговорам о "постконфликтном урегулировании кризиса в Украине" и о дальнейшем "сосуществовании" с Западом.



В то же время Шойгу подчеркнул, что для этого западные государства должны "остановиться в своем стремлении к стратегическому поражению России".

Глава минобороны РФ также отметил, что условия для переговоров еще не созданы.

Он также обвинил Запад в содействии гонке вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Шойгу заявил, что "показное стремление Запада к диалогу" скрывает наращивание сил в этом регионе.