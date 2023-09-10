



Шикма Бреслер: Запрещено говорить с нацистами - евреями или неевреями





Одна из лидеров протеста против правовой реформы. Шикма Бреслер, подвергла критике президента Герцога во время конференции в Нахалаль. Бреслер заявила, что, не делая различия между "фашистами и расистами" и большинством, которое хочет соглашения, он вредит попытке сформулировать реальное решение.



По ее словам, "за столом из десяти человек и одного нациста сидят 11 нацистов. Вот что получается, когда фашистов не выгоняют". При этом она, очевидно, имела в виду партии Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича.



Заявлению Бреслер предшествовал аргумент, согласно которому абсолютное большинство народа - 80% - осуждает "расистов и фашистов" и хочет широкого согласия. По ее мнению, поскольку "расистские партии" нелегитимны - их надо вывести из уравнения, а после Нетаниягу не имеет большинства и, следовательно, не должен руководить страной.



По ее словам, "компромисса с расизмом не существует. Нет компромисса с фашизмом. Нет компромисса с еврейским превосходством".



