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Шикма Бреслер извиняется за выражение "еврейские нацисты"
10.09.2023 10:14 Аркадий Бочаровский

Шикма Бреслер извиняется за выражение "еврейские нацисты"

Шикма Бреслер, один из лидеров протеста против правительства и правовой реформы, принесла извинения за сделанное ею в минувшие выходные заявление, которое вызвало бурную реакцию. 

Шикма выступая на “конференции за демократию” в Нахалаль заявила: "Запрещено разговаривать с нацистами, независимо от того, являются они евреями или нет".

"Я допустила ошибку в своем вчерашнем заявлении. Я использовала слово, которому не место в дискурсе. Я сожалею и приношу извинения за это высказывание", - написала Бреслер. Она добавила: "Ошибки также являются частью жизни и нашей борьбы за нашу страну и наше будущее. Не совершают ошибок только те, кто ничего не делает. Я исправляю и продолжаю".

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