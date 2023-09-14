



ШАБАК обдумает, как облегчить условия содержания Бен-Улиэля на время праздников

Глава ШАБАКа Ронен Бар написал письмо министру национальной безопасности Итамару Бену-Гвиру, в котором сообщил, что ШАБАК изучает возможность облегчить условия содержания Амирама Бен-Улиэля, убившего семью Довабше, на время праздников.



По его словам, ведомство не возражает против перевода его в религиозное отделение тюремной службы на время праздников, как это было сделано в прошлый Песах.



Четырнадцать депутатов от коалиции обратились к Бару просьбой перевести его на постоянной основе в религиозное отделение, аргументируя тем, что “нет никаких оснований относиться к нему с шокирующим неравенством” и что “есть опасения за его психическое и физическое здоровье”.