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Северокорейский спутник сфотографировал Пентагон и Белый дом
29.11.2023 06:30 MIGnews.com

Северокорейский спутник сфотографировал Пентагон и Белый дом

Северная Корея утверждает, что ее недавно запущенный спутник Malligyong-1 передал "детальные" изображения Белого дома, Пентагона и атомных авианосцев США, которые были просмотрены лидером режима Ким Чен Ыном.

Существование снимков не было подтверждено независимыми экспертами, и они говорят, что спустя неделю после запуска спутника-шпиона Malligyong-1 еще слишком рано судить о его работоспособности.

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Напомним, что ранее в Северной Корее сообщали, что они выиграли Чемпионат мира по футболу и высадились на Солнце.


 

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