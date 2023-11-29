



Северокорейский спутник сфотографировал Пентагон и Белый дом

Северная Корея утверждает, что ее недавно запущенный спутник Malligyong-1 передал "детальные" изображения Белого дома, Пентагона и атомных авианосцев США, которые были просмотрены лидером режима Ким Чен Ыном.



Существование снимков не было подтверждено независимыми экспертами, и они говорят, что спустя неделю после запуска спутника-шпиона Malligyong-1 еще слишком рано судить о его работоспособности.



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Напомним, что ранее в Северной Корее сообщали, что они выиграли Чемпионат мира по футболу и высадились на Солнце.





