



Северная Корея запустила массовое производство баллистических ракет KN-24

Северная Корея увеличила производство баллистических ракет малой дальности KN-24. Эти ракеты устанавливаются как на гусеничные бронированные шасси, так и на шасси военных грузовиков, что свидетельствует о значительном увеличении их военного потенциала.



Последние события, связанные с производством и поставками баллистических ракет Северной Кореей, были значительными. Северная Корея активно участвовала в поставках баллистических ракет и ракетных пусковых установок в Россию, которые использовались в военных действиях России в Украине. Это подтвердил Белый дом.



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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подчеркнул важность этих ракетных систем, призывая продолжать их производство в свете того, что он воспринимает как серьезную военную ситуацию.



Наращивание производства ракет является частью более широкой стратегии Северной Кореи, направленной на укрепление ее национальной обороны. Речь идет о МБР Hwasong-17 и Hwasong-18, которые, как считается, способны достичь материковой части США. Hwasong-18, в частности, примечательна тем, что является первой твердотопливной МБР Северной Кореи, обладающей преимуществами в мобильности и готовности к запуску по сравнению с жидкотопливными типами.

