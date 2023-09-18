



Сенатор Марк Келли в Киеве: F-16 и ATACMS станут "game-changing"

В Киев с официальным визитом снова прибыл американский сенатор от штата Аризона Марк Келли (Демократическая партия).



Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.



"Для нас большая честь снова приветствовать сенатора Марка Келли от штата Аризона в Киеве. Он вернулся, чтобы воочию увидеть, как американская военная помощь помогает украинцам защищать свою страну и свой народ. Сенатор Келли уже давно поддерживает наших военных и ветеранов. Его визит подчеркивает нашу непоколебимую поддержку Украины", - отметила Бринк.





Для нас велика честь знову привітати сенатора Марка Келлі від штату Арізона @SenMarkKelly у Києві. Він повернувся, щоб на власні очі побачити, як американська військова допомога допомагає українцям захищати свою країну та свій народ. Сенатор Келлі вже давно підтримує наших… pic.twitter.com/VaZ9yzds2R — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) September 18, 2023



Напомним, что Келли уже посещал Киев 12 апреля 2023 года в составе двухпартийной делегации Сената Конгресса США.



В свою очередь, сенатор Келли заявил на брифинге в Киеве, что Украина имеет прогресс в контрнаступлении и он уверен, что прогресс будет продолжаться.



"Я считаю, что украинские военные делают фантастическую работу в невероятно сложных обстоятельствах. Я имею в виду, что против одной из крупнейших армий в мире. По крайней мере, на начальном этапе есть прогресс, по моему мнению, это хорошо", - отметил Келли.



Отвечая на вопрос о том, считает ли он, что предоставление самолетов F-16 и ATACMS станут "game-changing" (меняющий правила игры) на поле боя, сенатор сказал:



"Ракетный комплекс класса "земля-земля" большей дальности это точно может изменить ситуацию, истребитель четвертого поколения, которым управляют хорошо обученные люди и который хорошо обслуживается экипажем на земле, может изменить ситуацию, если соединить эти две вещи вместе, да, я думаю, что это будет иметь значение", - подчеркнул Келли.



Говоря о вероятных сроках передачи Украине ATACMS, сенатор уточнил, что "это будет решение администрации Байдена", сообщает "Интерфакс-Украина".



Кроме этого, по словам Келли, в ближайшее время США собираются начать подготовку пилотов F-16 в штате Аризона и, в частности, в Тусоне, где он живет. Однако сенатор подчеркнул, что "мы не увидим F-16 в небе над Украиной на следующей неделе или в следующем месяце".