



Семь лет подряд Ангела Меркель продвигала “Северный поток-2”

Немецкое издание Süddeutsche Zeitung заполучило доступ к секретным документам по решению суда. Документация касалась российского “Северного потока-2”, и в ней было показано, как консерваторы и социал-демократы в правительстве ФРГ лоббировали интересы "Газпрома".



Оказалось, что Ангела Меркель, будучи в должности канцлера, и две коалиции под ее руководством поддерживали строительство российского газопровода "Северный поток-2". Семь лет подряд Берлин упорно поддерживал Путина и продвигал этот проект. А остановить это все удалось “зеленому” министру экономики Хабеку, который, по словам немецких СМИ, “дернул стоп-кран”.



Об этом сообщает Deutsche Welle.

