



Саудовская Аравия объявляет о начале Рамадана после появления полумесяца

Саудовская Аравия, где находятся самые святые места ислама, сообщила через свое официальное информационное агентство SPA, что Верховный суд объявил "понедельник, 11 марта 2024 года, началом благословенного месяца Рамадан в этом году".



Объединенные Арабские Эмираты и Катар также объявили дату начала Рамадана в своих официальных новостных агентствах после появления полумесяца.



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Ранее Иран назначил начало Рамадана на вторник, после того как его "Эстехлаль", или управление по наблюдению за луной, заявило, что не смогло наблюдать "полумесяц Рамадана".



В Саудовской Аравии начало священного месяца было поставлено под сомнение после того, как некоторые обсерватории королевства сообщили, что луна была заслонена "облачной погодой и частицами пыли".



Но окончательное подтверждение наблюдения было получено через астрономическую обсерваторию Университета Аль-Маджмаа в Эр-Рияде.

