



Самого богатого человека мира заподозрили в отмывании денег

Самый богатый человек мира, французский миллиардер Бернар Арно заподозрен в отмывании денег.



По данным информационного агентства Bloomberg, прокуратура Парижа подтвердила информацию о том, что расследование в отношении владельца LVMH началось еще в прошлом году.



В частности, проверяются его сделки с российским бизнесменом Николаем Саркисовым по недвижимости на горнолыжном курорте Куршевель. Детали расследования не раскрываются.



По версии французской газеты Le Monde, в 2018 году россиянин купил ряд объектов через компании-посредники. Его имя не фигурирует в бухгалтерских отчетах. Арно в рамках сделки якобы предоставил бизнесмену кредит в размере около 20 млн евро, а затем приобрел его компанию, владевшую этими активами. Утверждается, что Саркисов выиграл от этой мутной сделки около 2 млн евро.