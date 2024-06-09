



Салливан: Киев уже воспользовался разрешением бить по РФ

Киев воспользовался разрешением со стороны Вашингтона наносить удары по территории России.



По данным CBS, такое заявление сделал советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.



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"Я просто скажу, что с точки зрения президента это был здравый смысл. Когда РФ двигалась с одной стороны границы прямо на другую сторону границы, это просто не имело смысла - не позволить украинцам вести огонь через эту границу, поражать российские пушки и огневые точки, которые вели огонь по украинцам", - сказал он.



По словам Салливана, Вашингтон и дальше будет поддерживать Украину, чтобы там могла дать отпор России.



"Импульс этой операции в Харькове застопорился. Сейчас Харьков все еще находится под угрозой, но россияне не смогли достичь существенного прогресса на месте за последние дни в этом районе", - отметил Саливан.