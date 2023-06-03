



Саакашвили призвал готовиться к обустройству грузино-украинской границы

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили уверен, что Украина победит, а Грузия сможет вернуть свои территории, оккупированные РФ, а украинско-грузинская граница будет проходить по реке Псоу. Об этом в пятницу, 2 июня, Саакашвили написал в Facebook.



"Надо готовиться к освобождению Абхазии и Шида Картли (часть территории Шида Картли находится в составе непризнанной республики Южная Осетия – ред.). Это окно откроется очень скоро. Мы все должны воспользоваться моментом, когда российская армия будет полностью уничтожена, а в Москве будет хаос ", - написал он.



Саакашвили отметил, что сегодня от президента Зеленского и украинской армии зависит существование и победа самой Грузии, а также не исключил, что Украина и Грузия в будущем обустроят общую границу.



"Готовимся к обустройству грузино-украинской границы на Псоу!", - призвал он.



Отметим, Псоу - река, протекающая по Западному Кавказу. Вдоль реки простирается государственная граница между Россией (Краснодарский край) и Грузией (самопровозглашенной республикой Абхазия).