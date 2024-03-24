



С новым президентом у Фицо могут возникнуть серьезные проблемы

Иван Корчок, критик премьер-министра Роберта Фицо, одержал неожиданную победу в первом туре президентских выборов в Словакии 23 марта, победив союзника Фицо Петера Пеллегрини.



Гонка станет для премьер-министра Фико серьезным испытанием в финальном туре 6 апреля.



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Уходящий президент Зузана Чапутова была противником Фицо и препятствием для планов премьер-министра по судебной реформе и прекращению поддержки страной Украины.



Победа Корчка, который придерживается схожих взглядов с Чапутовой, будет означать, что Фицо встретится со вторым президентом подряд, который будет использовать свои полномочия для блокирования его политических целей.



Если вместо этого Чапутову заменит Пеллегрини, бывший близкий политический союзник, у Фицо будет гораздо больше возможностей.



Хотя президентство Словакии носит в основном церемониальный характер, глава государства имеет право накладывать вето на законы и назначать старших судей.



Корчок отставал в недавних опросах, но набрал 42,5 процента голосов в первом туре против 37 у Пеллегрини.

