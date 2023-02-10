



Ротман призывает заключить в тюрьму Мандельблита за "подстрекательство"

Ротман, архитектор скандальной реформы судебной системы, осудил предупреждение о том, что противодействие радикальным планам правительства "закончится насилием", и назва Мандельблита "позором".



Глава конституционного комитета, член Кнессета от религиозного сионизма Симха Ротман в пятницу призвал посадить в тюрьму бывшего юридического советника правительства Авихая Мандельблита за "подстрекательство" после того, как он заявил в интервью, что резкий раскол в стране по поводу реформы судебной системы, скорее всего, закончится насилием.



Ротман является ключевым архитектором реформы, и его призыв перекликается с призывами других членов правительства заключать в тюрьму критически настроенных противников.



Мандельблит, занимавший пост юридического советника при предыдущем правительстве во главе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, в четверг вечером дал обширное интервью программе "Увда" на 12 канале, в котором предупредил, что судебная реформа равносильна "смене режима" и разрушит израильскую правовую систему.



"Человек, который говорит об исправлении системы правосудия и использует такие фразы, как "кровь на улицах", — это человек безответственный, который призывает к бунту и подстрекает. Тот факт, что этот человек был юридическим советником правительства, является полным позором… его следует посадить в тюрьму". — заявил Ротман в эфире радио 103 FM.



Ротман также обвинил СМИ в преувеличении оппозиции реформы и создании платформы "каждого человека, выступающего против малейшей запятой в предложении о реформе".