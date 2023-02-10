



Мандельблитт: это конец



Бывший юридический советник правительства Авихай Мандельблит назвал предложенную правительством масштабную и радикальную перестройку правовой и судебной системы "сменой режима", которая "уничтожит независимость правовой системы Израиля от конца до конца".



Мандельблит также обвинил премьер-министра Биньямина Нетаниягу в том, что он продвигает эту реформу для того, чтобы досрочно завершить процессы против него, и настаивает на том, что он был прав, предъявив обвинения премьеру, несмотря на последовавшую за этим политическую нестабильность.



Мандельблит сказал в интервью,программе Увда, что пересмотр законодательства - это "не реформа".



"Это революция, смена режима. Это полное изменение ДНК, на которой мы выросли, и в итоге - ликвидация независимости правовой системы от конца до конца", - сказал Мандельблит.



"Будут "наши люди", - сказал он о характере назначений в судебной системе в случае принятия правительственного пакета реформ.



Будут "люди, которых мы назначим". У них будет личная преданность правителю, личная преданность министру, а не государству. Это самое опасное, что может произойти. Это не демократия", - продолжил он.



"Демократия невозможна без прав человека. Права человека меньшинства, к которому режим относится недоброжелательно, будут сильно ущемлены. Будут репрессии, вот к чему это приведет", - предупредил он.



Бывший юридический советник утверждает, что в ситуации, когда высшие должностные лица правовой системы назначаются правительством и имеют личную преданность ему, "тогда закон не имеет верховенства, а если нет верховенства закона, то крепость падет".



Мандельблитт также отверг утверждения Нетаньяху о том, что он и его партия в ходе предвыборной кампании четко заявили о своем намерении провести столь радикальную перестройку правовой и судебной системы.



"Выборы были не об этом. Никто не говорил в ходе избирательной кампании, что собирается изменить ценности Декларации независимости... Если правовая система не является независимой, то это другая форма правления, это другой тип режима; никто не шел на выборы из-за этого, никто не говорил ничего подобного", - утверждает он.

