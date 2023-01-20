



Россияне украли у миссии ОБСЕ около 50 автомобилей

Россия угнала у специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине около 50 автомобилей и использует их на временно оккупированных территориях.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.



"Преступный московский режим пошел дальше и совершил еще одно преступление против ОБСЕ, угнав около 50 автомобилей СММ ОБСЕ. По сообщениям, эти автомобили были перемещены Россией на временно оккупированную территорию на востоке Украины на прошлых выходных", - сказал дипломат.



По его словам, россияне могли угнать автомобили, чтобы использовать их для провокаций.



В свою очередь в организации потребовали от России вернуть имущество.



Угон Россией около 50 автомобилей ОБСЕ является неприемлемым, говорится в заявлении Европейского Союза, оглашённом во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене.



В ОБСЕ заявили, что помимо угона автомобилей, Россия с апреля удерживает трех сотрудников мониторинговой миссии по сомнительным обвинениям.



"В последние 11 месяцев РФ атакует не только Украину, но и основополагающие принципы и ценности ОБСЕ. На минувших выходных мы получили новые тревожные сообщения о вероятной передаче более 50 бронированных автомобилей СММ из России на восток Украины, где они могут быть использованы для поддержки агрессивной войны против Украины. Это – неприемлемо", - говорится в заявлении.



В Евросоюзе подчеркивают, что РФ должно немедленно отдать имущество ОБСЕ и отпустить задержанных сотрудников.



Напомним, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила, что ее наблюдателей нет на Донбассе. При этом машины с обозначениями ОБСЕ, которые могут находиться на востоке Украины, не используются организацией.