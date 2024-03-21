



Россия вывела в Черное море ракетоносители "Калибров"

Россия решила вывести в Черное море подводные лодки с крылатыми ракетами. Это произошло после месячной паузы. Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.



"После паузы длиной в месяц враг вывел на боевое дежурство в Черное море 2 подводных ракетоносителя", - говорится в сообщении.



Отмечается, что суммарный залп "Калибров" составляет до 8 ракет.



В Силах обороны юга Украины уточнили, что остальные вражеские корабли находятся в пунктах базирования.



Напомним, что в ночь на 21 марта российские войска выпустили по Украине 31 ракету. Среди них 29 крылатых ракет Х-101/Х-555, баллистическая "Искандер-М" и ракета типа "Кинжал". Все ракеты были уничтожены в Киевской области.



По последним данным, в результате ракетной атаки в Киеве 13 человек пострадали, среди которых ребенок. Известно также, что по меньшей мере четыре человека были госпитализированы.