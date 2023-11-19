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Россия вернет в строй разведывательный самолет для войны в Украине
19.11.2023 13:42 MIGnews.com

Россия вернет в строй разведывательный самолет для войны в Украине

Как сообщает разведывательное ведомство Министерства обороны Великобритании, Россия планирует вернуть в строй старый советский разведывательный самолет М-55.

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Как утверждают британцы, это позволит России улучшить свои ограниченные возможности в разведывательных действиях в Украине.

Самолет может работать на больших высотах. Ранее он использовался для исследования стратосферы Арктики и Антарктиды.
 




 
 

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