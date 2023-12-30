



Россия требует от Польши доказательств: чья ракета?

В пятницу, 29 декабря, временно поверенный в делах РФ Андрей Ордаш был вызван в МИД Польши. Вопрос касался залетевшей вглубь на 40 км в Польшу российской ракеты во время последнего массированного обстрела Украины.



Ордаш на претензии ответил таким образом, что в ноте поляков “содержатся лишь голословные обвинения”. Так ситуацию описало РИА Новости.

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По словам временно поверенного РФ не будет отчитываться и объясняться до тех пор, пока не будут предъявлены конкретные доказательства.



