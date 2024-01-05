



Россия проводит испытания возможностей бронированной машины "Курганец-25" в воде

Несмотря на войну в Украине, российская оборонная промышленность продолжает разрабатывать новое поколение боевых машин, в том числе "Курганец-25" - новейшее поколение гусеничной бронированной боевой машины пехоты.



Недавно в российских социальных сетях было опубликовано видео, демонстрирующее испытания возможностей амфибии новой версии "Курганца-25".



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Курганец-25 - российская боевая машина пехоты, которая была разработана в рамках обширной программы модернизации вооруженных сил России после окончания холодной войны. Эта программа была направлена на замену устаревшей военной техники советского периода на более современную и технологически сложную.

