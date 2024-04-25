



Россия пригрозила ударить по ядерным объектам в Польше

Ядерные объекты НАТО после их размещения в Польше станут "законной целью" России.



Такими угрозами разразился заместитель министра иностранных дел РФ Сергея Рябков.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Все те политики, которые сейчас по собственным причинам упоенно обсуждают в Польше и за ее пределами такую схему, должны понять: сдвиги в этом направлении безопасности Польше не добавят, а уж соответствующие объекты точно станут целью. И в нашем военном планировании они будут на переднем плане", - пригрозил он.



По словам заместителя Лаврова, действия НАТО по расширению ядерной миссии носят "дестабилизирующий и угрожающий характер".



