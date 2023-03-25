



Россия осудила Израиль за нападение на Успенскую церковь в Иерусалиме

Россия осудила предполагаемое нападение “еврейских радикалов” в начале этой недели на Успенскую церковь в Старом городе Иерусалима в пятницу.



Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала, что “таким преступным нападениям не может быть оправдания”.



В воскресенье, 19 марта, израильская полиция арестовала подозреваемого после попытки нападения на верующих в церкви, которую христиане считают местом захоронения Девы Марии.



По данным полиции, 27-летний подозреваемый с юга Израиля был задержан после того, как угрожал напасть на верующих. В результате инцидента никто не пострадал, церкви не причинен ущерб.



В своем заявлении МИД России отметил “рост числа антихристианских инцидентов в последнее время”, выразив надежду на то, что правительство Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу” выступит с недвусмысленным заявлением о случившемся и примет исчерпывающие меры по привлечению виновных к ответственности и предотвратить подобные инциденты в будущем”.



В своем отчете об инциденте Agence France-Presse (AFP) заявило, что нападение было совершено двумя мужчинами-евреями, сославшись на местного продавца, который работает рядом с церковью. Однако на видеозаписи инцидента, размещенной в сети, отчетливо видно, что нападавший только один.



Кроме того, нападавший не был одет в какую-либо религиозную еврейскую одежду, как утверждает свидетель в отчете AFP.



Тем не менее в России отметили, что ситуация со святынями Иерусалима ”требует особого внимания” в связи с совпадением в этом году иудейских, мусульманских и христианских праздников. Захарова подписала свое заявление, попросив израильские власти ”проявить уважение к представителям всех конфессий на Святой Земле”.



Греческий православный патриархат Иерусалима также выступил с заявлением по поводу инцидента, которое он назвал ”отвратительным террористическим актом, совершенным двумя израильскими радикалами”.



”Это нападение на храм Гроба Девы Марии в Иерусалиме является чудовищным террористическим преступлением, которое не может быть оправдано ни при каких обстоятельствах”, — написал Патриархат, призвав далее международное сообщество ”немедленно вмешаться, чтобы обеспечить безопасность и защиту церкви” христиан Иерусалима и поддержать [Иорданское Хашимитское Королевство] и его защиту святынь Иерусалима”.



Патриархат также заявил, что ”террористические атаки радикальных израильских группировок ... стали почти повседневным явлением, интенсивность которого явно возрастает во время христианских праздников”.

