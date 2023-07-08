



Россия о передаче Украине кассетных боеприпасов: "отчаянный шаг"

Россия обвиняет Соединенные Штаты Америки в "слабости" из-за решения передать Украине кассетные боеприпасы.



С соответствующими обвинениями выступила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.



Она, в частности, сказала, что решение США является еще одним "вопиющим проявлением агрессивного антироссийского курса". По словам Захаровой, передача Украине кассетных боеприпасов сделает Вашингтон "соучастником".



"При этом постоянное расширение военных поставок, призванное, по замыслу американской администрации, максимально "поднять ставки" в конфликте, означает все более глубокое втягивание США и их сателлитов в боевые действия", – подчеркнула Захарова.



По словам представительницы российского внешнеполитического ведомства, "отчаянный шаг" Вашингтона якобы никак не повлияет на ход войны, которую развязала Россия.