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Россия не хочет освобождать задержанного журналиста Гершковича
06.12.2023 05:30 MIGnews.com

Россия не хочет освобождать задержанного журналиста Гершковича

Россия отклонила предложение освободить задержанного журналиста Эвана Гершковича, заявляют США.

Представители США утверждают, что Россия отклонила новое предложение об освобождении задержанного журналиста Эвана Гершковича.

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Репортер Wall Street Journal был арестован 29 марта и обвинен российскими властями в шпионаже.

Гершкович, США и Wall Street Journal отрицают обвинения, но он провел в тюрьме уже более 250 дней.
 

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