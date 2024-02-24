



Россия больше не является главной угрозой для Запада?

Ежегодный доклад Мюнхенской конференции по безопасности включает в себя индекс восприятия глобальной угрозы, основанный на социологических исследованиях, проведенных в разных странах мира. Этот индекс демонстрирует, насколько сильно изменился взгляд Запада на российскую угрозу по сравнению с предыдущими годами, особенно в 2022 году. В докладе поднимается вопрос о том, не считается ли Кремль больше главной угрозой для Запада.



Мюнхенская конференция по безопасности недавно представила свой ежегодный доклад о глобальных угрозах, в котором делается вывод, что Россия больше не является главной угрозой для Запада. Доклад был обнародован перед началом крупнейшего в мире форума по безопасности, проходившего с 16 по 18 февраля этого года. Конференция имеет долгую историю, начиная с 1963 года, но одна из самых запоминающихся ее встреч состоялась в 2007 году.



В начале XXI века Владимир Путин выступил с речью, которую некоторые эксперты считают переломным моментом в мировой политике. Речь российского президента была агрессивной, он заявил, что мир больше не может быть однополярным. Он также заявил, что внешняя политика США перешла все границы и что НАТО нарушила гарантии России в 1991 году, приняв новых членов. В результате Москва начала проводить свою независимую политику. Менее чем через десять месяцев, в августе 2008 года, произошло нападение на Грузию, за которым последовала аннексия Крыма и нападение на Украину в 2014 году. Наконец, 24 февраля 2022 года произошло полномасштабное нападение на Украину.



Может ли в этой связи Кремль перестать быть главной угрозой? В докладе, озаглавленном довольно пессимистично "Проигрыш", названы несколько глобальных кризисов, представляющих значительную угрозу. Хотя Россия, возможно, уже не является главной опасностью, конфликт на Ближнем Востоке и потенциальная эскалация насилия в Индо-Тихоокеанском регионе также вызывают опасения. Кроме того, на международную ситуацию уже влияет американская предвыборная кампания перед ноябрьскими президентскими выборами. В случае победы Дональда Трампа она может стать серьезным испытанием на прочность для Европейского союза.



Мюнхенский индекс безопасности - это ежегодный отчет, отражающий восприятие глобальных угроз. Он основан на социологических исследованиях, проведенных в разных странах мира. Индекс является отличным инструментом для отслеживания изменений в отношении Запада к российской угрозе, особенно в 2022 году. Германия - яркий пример такого изменения менталитета. Согласно последнему индексу, Россия занимает лишь 7-е место по степени опасности для Германии. Больше всего немцы обеспокоены массовой миграцией из-за войн и изменения климата, радикальным исламским терроризмом и кибератаками. Франция и Италия испытывают схожие опасения, при этом Россия занимает 12-е место в списке угроз для Италии. Соединенные Штаты относительно больше обеспокоены Россией, занимая четвертое место в индексе. Китай занимает третье место, а поляризация общества и кибератаки - второе и первое.



Великобритания и Япония считают Россию самой большой угрозой. Это мнение разделяют также Польша и другие страны Центральной и Северо-Восточной Европы, которые не были включены в Индекс. Однако Китай, Индия и ЮАР воспринимают Россию иначе, видя в Москве скорее союзника, чем угрозу.

Мюнхенский индекс выявил тенденцию, известную как "усталость от войны". Эта тенденция характеризуется снижением общественной поддержки среди стран G7 в отношении дальнейшей помощи Украине, такой как тяжелое вооружение или антироссийские санкции. Однако авторы отчета подчеркивают, что для обеспечения победы Украины необходимо больше, чем нынешний уровень помощи. Поэтому они призывают лидеров США и ЕС противостоять этой тенденции и предоставить Киеву больше помощи.

