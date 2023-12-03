



Россия: Безвиза с Китаем нет и не будет

Россия так долго ждала и рекламировала безвизовые туры в Китай. А безвиз не случился.



Амурская область, граничащая с Китаем, перестала согласовывать списки туристических групп для выезда в соседнюю страну, а прокуратура рекомендовала не принимать в регионе китайские туристические группы. Вот и все, что вам могу сообщить сегодня туроператоры.



Сообщается, что якобы погода виновата. Все из-за реки, которая то ли замерзла, то ли не до конца. Не совсем понятно. Хотя сообщалось о том, что Китай утвердил безвиз для ряда стран, куда Россия просто не вошла.



В итоге безвизовые групповые поездки в Китай сейчас идут только через Приморский край.

