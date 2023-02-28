



Российский Минкульт совместно с Минобороны создает агитбригады

Министерство культуры вместе с Минобороны России формирует агитационные бригады, куда входят артисты “из самых разных регионов, самого разного жанра и самого разного возраста”. Об этом в эфире телеканала “Россия-24” рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.



“Где-то нужно ребят на реабилитации навестить, где-то с большим концертом, где-то выступить на площади, где-то поехать в регионы”, – сообщила Любимова, отметив, что работа с Минобороны “идет постоянно и слаженно”.



Министр не назвала имен артистов и названия коллективов, которых включают в агитбригады. Однако, по ее словам, они сами просят дать им возможность “поучаствовать, помочь общему делу тем, что умеют и любят делать они”.



Еще в октябре 2022 года по поручению замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко в войсковые части, где обучали мобилизованных, начали выезжать агитационно-пропагандистские бригады. Такие группы должны были заниматься “поднятием боевого настроя” призывников и состояли из лектора общества “Знание”, представителя “Боевого братства”, федерального депутата и творческого коллектива.



После полномасштабного вторжения России в Украину часть российских деятелей культуры выступили против войны, некоторые из них уехали из страны. После этого в РФ начали отменять или срывать их концерты, лишать ролей или убирать имена с афиш.