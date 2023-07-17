



Рон Хульдаи переименовал Каплан в площадь демократии

Муниципалитет Тель-Авива открыл площадь Демократии на улице Каплан. Эта улица, как известно, в последние месяцы стала центральным местом, где каждый шабат, вот уже 28 недель подряд, проходят демонстрации против "правовой революции".



הכרזנו עכשיו על כיכר חדשה בעיר:

כיכר הדמוקרטיה!



יש שתי סיבות שבגללן החלטנו לקרוא לצומת קפלן-בגין כיכר הדמוקרטיה. הראשונה היא כי בשנתה ה-75 של מדינת ישראל התברר, בניגוד גמור לכל מה שחשבנו, שהדמוקרטיה שלה אינה מובנת מאליה. ואנחנו פה כדי להזכיר. שוב ושוב, שאין לישראל זכות קיום,… pic.twitter.com/smicIHlYMh — רון חולדאי (@Ron_Huldai) July 17, 2023

Мэр города Рон Хульдаи известен как человек, который сам выступает против реформы - и он регулярно посещает акции протеста на Каплан. Более того, он даже несколько раз выступал на главной сцене. В своем твите, опубликованном по поводу принятого решения, Хульдаи написал: "Есть две причины, по которым мы решили назвать перекресток Каплан-Намир площадью Демократии. Первая заключается в том, что на 75-м году существования государства Израиль стало ясно, вопреки всему, что мы думали, что его демократия не воспринимается как нечто само собой разумеющееся. И мы здесь для того, чтобы напомнить, что Израиль не может существовать - без демократии".“Вторая причина заключается в том, что на перекрестке Каплан-Намир, а вслед за ним и по всей стране, вот уже 28 недель происходит одна из самых прекрасных вещей, которые умеют делать люди, - совместная борьба за общие ценности", - добавил он. "Спустя годы после того, как угроза нашей демократии исчезнет, у государства Израиль останется вещественное напоминание о том времени, когда сотни тысяч мужчин и женщин вместе - решительно, последовательно и гуманно - боролись за ценности Декларации независимости".