



Роберт Фицо заявил о поддержке Украины на пути евроинтеграции

Президент Словакии Роберт Фицо заверил, что Словакия не будет ставить украине палки в колеса на пути в Евросоюз.



"Поддержка Словацкой Республики, если речь идет об Украине и ее амбициях стать членом Европейского союза, — это не спекуляция. Есть абсолютная полная поддержка, — заверил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. — Мы не являемся страной, которая будет вам создавать преграды на вашем пути. А наоборот, мы хотим помочь, предоставить вам свой опыт переговоров о вступлении".



Президент Словакии также отметил, что желает Украине скорейшего присоединения.

