



РФ сорвала голосование в ООН по запрету отправки в космос ядерного оружия

США и Япония вынесли на голосование в Совбезе ООН резолюцию о запрете размещения ядерного оружия в космосе.



Россия, ожидаемо, наложила вето, в то время, как Китай воздержался, а остальные страны поддержали эту идею.



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По словам представительницы МИД РФ Марии Захаровой, Москва выступила против резолюции, потому что в нее не внесли поправки, предложенные РФ, в которых говорилось, мол, стоит запретить размещение любого оружия, а не только массового поражения.



"Выступили против проекта также в связи с попыткой США создать путем задействования площадки СБ ООН новые международно-правовые обязательства в области космической безопасности, выходящие за рамки действующих договоров и соглашений", - добавила она.



По словам советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, РФ разрабатывает противоспутниковое ядерное оружие для размещения в космосе. Он считает, что именно из-за этого РФ наложила вето.