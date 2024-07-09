



РФ пыталась помешать Украине принять участие в Совбезе ООН

Председательствующая в Совбезе ООН Россия пыталась помешать Украине принять участие в экстренном заседании, созванном из-за массированного ракетного удара по украинским городам, осуществленного 8 июля.



Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



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"Когда мы запустили процесс проведения этого заседания, то первое, что пыталась сделать РФ, злоупотребляя своим правом председательства, пыталась заблокировать участие Украины в заседании по обстрелу Украины. Эта попытка говорит сама за себя. Мы ее успешно преодолели" , - сообщил министр.



По словам Кулебы, на заседании Совбеза ООН должны все услышать информацию об ударе по детской больнице "Охматдет" в Киеве.



"Я не сомневаюсь, что РФ будет сегодня врать и рассказывать на Совбезе, что это не они, как всегда. И эту ложь важно также миру услышать, поскольку у Украины есть неопровержимые доказательства того, что это была именно РФ", - добавил Кулеба.