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РФ пригрозила Польше из-за ее намерения разместить ядерное оружие
22.04.2024 14:40 Алина Груднева

РФ пригрозила Польше из-за ее намерения разместить ядерное оружие

Представительница министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на заявление президента Польши Аджея Дуды о готовности разместить на территории его страны ядерное оружие.

По данным российских СМИ, пресс-секретарь российского МИДА назвала это заявление "провокационным".

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"В случае появления такие объекты пополнят список целей для поражения в ситуации столкновения с НАТО", - сказано в заявлении.

Ранее президент Польши объявил, что будет не против, если союзники по НАТО скажут разместить на территории его страны ядерное оружие.

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