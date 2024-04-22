



РФ пригрозила Польше из-за ее намерения разместить ядерное оружие

Представительница министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на заявление президента Польши Аджея Дуды о готовности разместить на территории его страны ядерное оружие.



По данным российских СМИ, пресс-секретарь российского МИДА назвала это заявление "провокационным".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"В случае появления такие объекты пополнят список целей для поражения в ситуации столкновения с НАТО", - сказано в заявлении.



Ранее президент Польши объявил, что будет не против, если союзники по НАТО скажут разместить на территории его страны ядерное оружие.