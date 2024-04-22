РФ пригрозила Польше из-за ее намерения разместить ядерное оружие
Представительница министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на заявление президента Польши Аджея Дуды о готовности разместить на территории его страны ядерное оружие.
По данным российских СМИ, пресс-секретарь российского МИДА назвала это заявление "провокационным".
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"В случае появления такие объекты пополнят список целей для поражения в ситуации столкновения с НАТО", - сказано в заявлении.
Ранее президент Польши объявил, что будет не против, если союзники по НАТО скажут разместить на территории его страны ядерное оружие.