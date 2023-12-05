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РФ и Иран договорились вместе противодействовать Западу
05.12.2023 19:48 Алина Груднева

РФ и Иран договорились вместе противодействовать Западу

Россия и Иран намерены вместе "противодействовать" западным санкциям.

По словам главы российского министерства иностранных дел Сергея Лаврова, страны подписали соответствующую декларацию.

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"Мы подписали декларацию о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсации негативных последствий односторонних принудительных мер", - отметил Лавров.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, западные санкции якобы являются "незаконными", а соглашение с Ираном стало "важным шагом" в координации усилий по их преодолению.

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