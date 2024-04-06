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РФ готовит нападение на Казахстан, - российский генерал
06.04.2024 22:30 Алина Груднева

РФ готовит нападение на Казахстан, - российский генерал

Российские спецслужбы готовят нападение на Казахстан.

По данным "ВЧК-ОГПУ", об этом свидетельствует слитый в сеть разговор российского генерал-лейтенанта Андрея Гурулева.

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Он разослал коллегам сообщение о том, что  следующей целью после Украины будет Казахстан.

"Казахи, наглядевшись на Украину, сильно переживают, что они следующие. Но они будут следующие. В принципе, я думаю, решение уже есть", - сказал он.

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