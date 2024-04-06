



РФ готовит нападение на Казахстан, - российский генерал

Российские спецслужбы готовят нападение на Казахстан.



По данным "ВЧК-ОГПУ", об этом свидетельствует слитый в сеть разговор российского генерал-лейтенанта Андрея Гурулева.



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Он разослал коллегам сообщение о том, что следующей целью после Украины будет Казахстан.



"Казахи, наглядевшись на Украину, сильно переживают, что они следующие. Но они будут следующие. В принципе, я думаю, решение уже есть", - сказал он.