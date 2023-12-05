



РФ готова говорить с Украиной, но бегать ни за кем не собирается, – СМИ

Российская Федерация готова к переговорам с Украиной на территории западной страны. Об этом сообщают российские "Известия" со ссылкой на высокопоставленный источник.



Так, по словам источника, Москва допускает такие переговоры, в том числе на территории Венгрии.



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Но главное о главное, чтобы "Запад и Украина были готовы к конструктивному разговору с Россией – мы ни за кем бегать не собираемся", – подчеркнул собеседник.



В контексте этого "Известия" напомнили недавнее заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто, что "Будапешт все еще готов быть посредником между Россией и Украиной по вопросу урегулирования военного конфликта", пишет RTVI.



Сийярто также уточнил, что разговаривал об этом с главой МИД России Сергеем Лавровым и главой офиса президента Украины Андреем Ермаком в феврале 2022 года.

