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РФ готова говорить с Украиной, но бегать ни за кем не собирается, – СМИ | Фото: pixabay.com
05.12.2023 10:33 Mignews.ua

РФ готова говорить с Украиной, но бегать ни за кем не собирается, – СМИ

Российская Федерация готова к переговорам с Украиной на территории западной страны. Об этом сообщают российские "Известия" со ссылкой на высокопоставленный источник. 

Так, по словам источника, Москва допускает такие переговоры, в том числе на территории Венгрии.

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Но главное о главное, чтобы "Запад и Украина были готовы к конструктивному разговору с Россией – мы ни за кем бегать не собираемся", – подчеркнул собеседник.

В контексте этого "Известия" напомнили недавнее заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто, что "Будапешт все еще готов быть посредником между Россией и Украиной по вопросу урегулирования военного конфликта", пишет RTVI

Сийярто также уточнил, что разговаривал об этом с главой МИД России Сергеем Лавровым и главой офиса президента Украины Андреем Ермаком в феврале 2022 года.
 

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