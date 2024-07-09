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Reuters: Иран будет производить больше баллистических ракет
09.07.2024 12:49 MIGnews.com

Reuters: Иран будет производить больше баллистических ракет

По данным агентства Reuters Иран значительно расширил два объекта по производству баллистических ракет. Это было сделано с целью наращивания производства. 

Расширение объектов произошло после заключения в октябре 2022 года сделки, в рамках которой Иран согласился предоставить ракеты России. Так что новый президент не меняет политику страны. Иран был и остается врагом Израиля и врагом Украины. 

Кроме того, Тегеран также поставляет ракеты йеменским боевикам хуситам и ливанской "Хезболле".  

Арсенал Ирана уже является крупнейшим на Ближнем Востоке и оценивается более чем в 3000 ракет, включая модели, предназначенные для переноса как обычных, так и ядерных боеголовок.

 

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