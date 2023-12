Разъяренные фермеры во Франции подвергли админздание "обстрелу" навозом

Во Франции во время акции протеста разъяренные фермеры "обстреляли" административное здание навозом.



Такой необычный способ выразить свое недовольство демонстранты придумали в Бретани, где проходили масштабные акции по всему региону.



В частности, при помощи машины они мощно закидали здание навозом, чтобы выразить протест против дополнительных налогов из-за "изменения климата", а также низких зарплат.

France ~ Farmers action in front of the Government buildings in Quimper to express their disgust over additional 'climate change' taxes.



Demonstration of farmers in front of the prefecture of Vannes. Farmers' demonstrations are taking place all over Brittany today. pic.twitter.com/tkwKBw1iBJ