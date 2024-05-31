



Разведка Британии подсчитала потери России в войне против Украины

По оценке британской разведки, общее количество российских потерь убитыми и ранеными с начала полномасштабной войны, вероятно, достигло 500 тысяч человек. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании по российско-украинской войне 31 мая.



Как отметили британские обозреватели, в 2024 году российские потери остались на высоком уровне, и в мае средние потери российского личного состава составляли более 1200 человек в день – это самый высокий показатель с начала полномасштабной войны.



Повышенный уровень потерь, скорее всего, является отражением изнурительного наступления России, которое та продолжает вести на широком фронте.



Очень вероятно, что большинство российских войск получают лишь ограниченную подготовку, и они не способны проводить сложные наступательные операции, оценивают в британском Минобороны. Как следствие, Россия применяет мелкомасштабные, но затратные волновые атаки, пытаясь ослабить украинскую оборону.



Россия продолжает набирать дополнительные силы для поддержки такого подхода. Однако потребность в постоянном пополнении личного состава на передовой почти наверняка и в дальнейшем будет ограничивать способность России формировать подразделения с более высоким уровнем боеспособности.