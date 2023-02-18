



Разведка: белорусы воздержатся от участия в войне

Беларусь попытается воздержаться от участия в войне против Украины, несмотря на вчерашние слова Александра Лукашенко о готовности предоставить территорию своей страны для наступления российских войск.



Такой прогноз озвучил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк.



Накануне Лукашенко сказал президенту РФ Владимиру Путину в Москве, что белорусы вместе с россиянами будут сражаться только в том случае, "если хотя бы один солдат из Украины придет, чтобы убить его людей".



В комментарии британскому TV News Черняк отметил, что разведка постоянно наблюдает за российскими войсками на белорусской территории и попытками РФ привлечь белорусов к войне. Однако, по прогнозам, в ближайшее время Кремлю это сделать не удастся.



"По оценкам военной разведки Украины, белорусские военные будут вынуждены подчиниться приказам Лукашенко и могут быть привлечены ко вторжению в Украину. Однако в ближайшие 2-3 недели ни сил, ни средств для вторжения с территории Беларуси у россиян нет", - подчеркнул Черняк.

