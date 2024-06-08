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Раненый в результате покушения премьер Словакии проголосовал на выборах
08.06.2024 14:16 Алина Груднева

Раненый в результате покушения премьер Словакии проголосовал на выборах

Раненый в результате покушения премьер-министр Словакии Роберт Фицо проголосовал на выборах в Европарламент.

Он отдал свой голос, находясь в больнице на реабилитации.

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"Надо голосовать за евродепутатов, которые будут поддерживать мирные инициативы, а не продолжение войны", - сообщил Фицо.

По его словам, демократии западных стран "хотят не мира, а эскалации напряжения с РФ".

"Как премьер-министр Словакии, я не буду втягивать страну ни в какие подобные военные приключения и в пределах наших малых словацких возможностей, я сделаю все, чтобы мир стал приоритетом перед войной", - подчеркнул Фицо.

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