



Раненый в результате покушения премьер Словакии проголосовал на выборах

Раненый в результате покушения премьер-министр Словакии Роберт Фицо проголосовал на выборах в Европарламент.



Он отдал свой голос, находясь в больнице на реабилитации.



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"Надо голосовать за евродепутатов, которые будут поддерживать мирные инициативы, а не продолжение войны", - сообщил Фицо.



По его словам, демократии западных стран "хотят не мира, а эскалации напряжения с РФ".



"Как премьер-министр Словакии, я не буду втягивать страну ни в какие подобные военные приключения и в пределах наших малых словацких возможностей, я сделаю все, чтобы мир стал приоритетом перед войной", - подчеркнул Фицо.