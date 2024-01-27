Ракета хуситов повредила нефтяной танкер в Аденском заливе
В пятницу, 26 января противокорабельная ракета хуситов повредила нефтяной танкер в Аденском заливе, но никто не пострадал, а корабль ВМС США оказал помощь, сообщают американские военные.
Судно Marlin Luanda под флагом Маршалловых островов подало сигнал бедствия и сообщило о повреждениях, говорится в сообщении Центрального командования США на сайте X. По словам командования, танкеру была оказана помощь
кораблем USS Carney и другими кораблями коалиции.
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Около восьми часов спустя американские военные уничтожили ракетную установку хуситов, которая была направлена в Красное море и готова к запуску, сообщает Центральное командование.
Ракета "представляла непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе", говорится в сообщении.