



Ракета хуситов повредила нефтяной танкер в Аденском заливе

В пятницу, 26 января противокорабельная ракета хуситов повредила нефтяной танкер в Аденском заливе, но никто не пострадал, а корабль ВМС США оказал помощь, сообщают американские военные.



Судно Marlin Luanda под флагом Маршалловых островов подало сигнал бедствия и сообщило о повреждениях, говорится в сообщении Центрального командования США на сайте X. По словам командования, танкеру была оказана помощь

кораблем USS Carney и другими кораблями коалиции.



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Около восьми часов спустя американские военные уничтожили ракетную установку хуситов, которая была направлена в Красное море и готова к запуску, сообщает Центральное командование.



Ракета "представляла непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе", говорится в сообщении.

