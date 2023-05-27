



Радиоведущий: если США откажутся от Израиля, это будет концом для Америки

Если США откажутся от Израиля и евреев, это будет концом для Америки в том виде, в каком мы ее знаем на сегодняшний день.



Такое мнение выразил американский радиоведущий Деннис Прагер в комментарии The Jerusalem Post.



В частности, он выразил обеспокоенность тем, что США отказываются от иудео-христианских ценностей, на которых была основана страна, и, следовательно, рискуют потерять свою поддержку со стороны Израиля.



"Христиане поддерживают Израиль, потому что они цитируют обещание Бога Аврааму о том, что "благословляющих тебя я благословлю, а проклинающих - прокляну. Они оказались правы. Те, кто проклинал евреев, в конечном итоге оказались сами прокляты. Америка была самым большим благословением для евреев еще со времен Дария в древней Персии", - подчеркнул он.



Прагер не стал уточнять, какая страна пошла в противоположном направлении. Такой комментарий он предоставил, основываясь на результатах нескольких опросов о росте уровня антисемитизма в США.

