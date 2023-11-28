Пятый раунд обмена: освобожденные заложники уже в Израиле
Армия обороны Израиля подтвердила информацию о том, что переданные сегодня 12 заложников уже находятся на территории страны.
Они прибыли через контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом.
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"После того, как они пройдут первоначальную медицинскую оценку здоровья, наши силы будут сопровождать их до тех пор, пока они не воссоединятся со своими семьями", — отметили в ЦАХАЛе.
Как сообщалось ранее, часть освобожденных заложниц будет отправлена прямо с КПП Керем-Шалом вертолетами в больницу Сорока.