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Пятый раунд обмена: освобожденные заложники уже в Израиле
28.11.2023 21:21 Алина Груднева

Пятый раунд обмена: освобожденные заложники уже в Израиле

Армия обороны Израиля подтвердила информацию о том, что переданные сегодня 12 заложников уже находятся на территории страны.

Они прибыли через контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом.

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"После того, как они пройдут первоначальную медицинскую оценку здоровья, наши силы будут сопровождать их до тех пор, пока они не воссоединятся со своими семьями", — отметили в ЦАХАЛе.

Как сообщалось ранее, часть освобожденных заложниц будет отправлена прямо с КПП Керем-Шалом вертолетами в больницу Сорока.
 

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