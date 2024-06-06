



Путин "знает наверняка" – США планируют "избавиться от Зеленского"

Глава Кремля Владимир Путин "знает наверняка", что Соединенные Штаты якобы заставляют Киев уменьшить мобилизационный возраст до 18 лет. А когда это будет сделано – "сменят власть в Украине и уберут Владимира Зеленского".



О таких "коварных планах Запада" Путин рассказал на встрече с журналистами информагентств в среду, 5 июня.



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"Это мы знаем наверняка. Это требование со стороны администрации США к украинскому руководству, если его можно считать руководством после того, как были отменены выборы. Я думаю, что администрация Штатов заставит сегодняшнее руководство Украины принять эти решения – снизить мобилизационный возраст до 18 лет. А потом от Зеленского избавятся просто", – заявил Путин.



Однако, по его словам, это "непростая история" и займет она около года.



"Закон надо принять, сделать определенные шаги. Сейчас у нас июнь 2024 года. Чтобы все это сделать, мне кажется, нужен год. До весны, до начала следующего года, по меньшей мере, будут терпеть, когда он все сделает, и скажут "До свидания"", – резюмировал Путин.



К слову, во время пресс-конференции Путин в шестой раз с начала года пожаловался, что Запад его "обманул".



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