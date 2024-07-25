



Путин встретился в Москве с президентом Сирии Асадом

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Сирии Башаром Асадом, сообщает пресс-служба главы государства.



"Мне очень интересно ваше мнение о том, как развивается ситуация в регионе в целом", - сказал Путин Асаду. "К сожалению, есть тенденция к эскалации, мы это видим. Это касается и непосредственно Сирии".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Кремль утверждает, что встреча состоялась вчера, 24 июля.



"Учитывая все события, которые сегодня происходят в мире в целом и в Евразийском регионе, наша сегодняшняя встреча представляется очень важной для того, чтобы обсудить все детали развития этих событий, обсудить возможные перспективы и сценарии", - сказал Асад Путину.

